سيامة دياكونيين ومرتلين لإيبارشية السويس

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه صلى نيافة الأنبا بموا أسقف السويس صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالسويس، وخلاله أتم نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس (مرتل) إلى جانب سيامة ٣ آخرين في درجة دياكون (شماس).وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الذين تمت سيامتهم هم:- عادل فهمى باسم دياكون أثناسيوس- نصيف شكرى باسم دياكون أغناطيوس- عادل نجيب باسم دياكون يوسفوشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن اللحوم، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.