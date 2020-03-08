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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» إلى 32

الأحد 08/مارس/2020 - 05:56 م
لبنان
لبنان
آية حسني
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أفادت مصادر طبية لبنانية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليصل عدد المصابين إلى 32 حالة حتى الآن.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات الإيجابية في لبنان إلى 32 مصابًا، من بينهم 29 حالة مستقرة، و3 في وضع حرج.

وأوضح التقرير الصادر عن المستشفى أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة في قسم الطوارئ، المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن 19 حالة منها احتاجت إلى دخول الحجر الصحي استنادًا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

وكشف التقرير عن إجراء فحوصات لـ116 حالة، جاءت نتيجة 112 منها سلبية، و4 حالات إيجابية، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي.

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