«صوت الشعب»: يوم الشهيد يعكس أسمى معاني العطاء والروح الوطنية

وجّه حزب صوت الشعب التحية والتقدير إلى شهداء مصر الأبرار بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، مؤكدًا أن هذا اليوم المشهود في تاريخ مصر جسّد أسمى معاني التضحية والفداء وعكس تاريخ عظيم من البطولات الحقيقية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.قال أحمد البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إنه 9 مارس سيظل خالدًا في الأذهان وشاهدًا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين سطّروا ملحمة وطنية تاريخية على مر العصور بدمائهم الطاهرة؛ من أجل الحفاظ على مقدّرات الوطن وسلامة أراضيه.أضاف البراوي أن يوم الشهيد يعكس بكل صدق وإخلاص اعتزاز الوطن بأبنائه المخلصين الذين صنعوا المجد والعزة والكرامة وضربوا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد والوعد مع الشعب المصري العظيم.أشار رئيس الحزب في بيان الأحد، إلى أن هذا اليوم العظيم لذكرى قائد عظيم وهو الفريق أول عبد المنعم رياض الذي قدم حياته فداءً لوطننا الغالي وسيظل رمزًا من رموز العطاء والتضحيّة يتذكّره كل الأجيال الحالية والقادمة ولن ننسى أبدًا شهداء الواجب الأبرار الذين رسموا بدمائهم تاريخ يتباهى ويفتخر به كل المصريين.