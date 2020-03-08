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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الثالوث في المؤتمر الـ32 لكهنة وسط القاهرة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:56 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مجمع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة اختتم اليوم مؤتمره الثاني والثلاثين والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بدير الشهيد مارمينا بمريوط بمشاركة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المؤتمر ناقش موضوع "الثالوث القدوس"، ودارت الموضوعات حول "إيماننا بالثالوث"، و"الثالوث وتدبير الخلاص"، و"أفكار مغلوطة عن الثالوث"، و"لاهوت الابن ومساواته للآب في الجوهر"، و"لاهوت الروح القدس".
وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن اللحوم، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.

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