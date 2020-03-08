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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هبة عاطف: الرئيس استجاب لطلبي بشأن ذوى القدرات خلال 48 ساعة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:53 م
هبة عاطف،
هبة عاطف،
أحمد عبد الرازق
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قالت هبة عاطف، أول مضيفة طيران في مصر من أصحاب متلازمة داون، إنها تخوض تجربة التمثيل المسرحي، فى دور جديد، حيث تقوم بدور شهرازاد.

وأضافت خلال لقاء على فضائية "صدى البلد"، أنها حصلت على العديد من التكريمات حيث تم تكريمها من وزارتي البيئة والثقافة، وكرمت 3 مرات من الأمم المتحدة.

وعن لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت أنها لم تكن خائفة من اللقاء، كما أنها طلبت من الرئيس أن يكون هناك متدربين متخصصين للتعامل مع ذوى القدرات، وخلال 48 ساعة استجاب الرئيس لطلبها.

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