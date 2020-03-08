هبة عاطف: الرئيس استجاب لطلبي بشأن ذوى القدرات خلال 48 ساعة

قالت هبة عاطف، أول مضيفة طيران في مصر من أصحاب متلازمة داون، إنها تخوض تجربة التمثيل المسرحي، فى دور جديد، حيث تقوم بدور شهرازاد.وأضافت خلال لقاء على فضائية "صدى البلد"، أنها حصلت على العديد من التكريمات حيث تم تكريمها من وزارتي البيئة والثقافة، وكرمت 3 مرات من الأمم المتحدة.وعن لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت أنها لم تكن خائفة من اللقاء، كما أنها طلبت من الرئيس أن يكون هناك متدربين متخصصين للتعامل مع ذوى القدرات، وخلال 48 ساعة استجاب الرئيس لطلبها.