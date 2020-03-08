تامر حسني يستكمل تصوير فيلم «مش أنا»

يصور النجم تامر حسني أحداث فيلمه الجديد "مش أنا"، رفقة المخرجة سارة وفيق هذه الفترة، في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية بالقاهرة وأكتوبر، وذلك استعدادًا لطرحه في أحد موسمي الأعياد القادمة.وانتهى تامر حسني من تصوير عدد كبير من مشاهد العمل، التي اقتربت من النصف، وذلك بالتزامن مع انطلاق عمليات مونتاج العمل من قبل مخرجته، في العمل الذي كتب قصته بطل العمل نفسه تامر حسني.فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.وفي سياق متصل، استطاع تامر حسني بفيلمه السابق "الفلوس" أن يحقق أعلى إيراد في تاريخ المملكة العربية السعودية متخطيًا باقي الأعمال السينمائية العربية والعالمية التي عُرضت هناك.يذكر أن الفيلم تم عرضه في 40 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وشارك فيه عدد من ضيوف شرف، منهم أحمد السقا ومي عز الدين.