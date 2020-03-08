اتفاقية تعاون بين المنظمة العربية للتنمية وهيئة مكافحة الفساد بفلسطين

وقع الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور أحمد البراك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون بين الجانبين؛ وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة.وذكر بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار الرغبة المشتركة للطرفين في بناء أسس للتعاون العلمي وبصفة خاصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، والتعاون في عقد المؤتمرات، والملتقيات العلمية، وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.