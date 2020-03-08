إليسا تطرح أغنية باللهجة المصرية

تواصل النجمة اللبنانية إليسا تسجيل أغاني البومها الجديد، والذي سجلت أكثر من نصف أغانيه، وجاري تسجيل الباقي خلال الفترة الحالية.وعلمت "الدستور"، أن إليسا قد تواصلت مع عدد من الشعراء والمحلنين المصريين هذه الفترة، من أجل الاستقرار على باقي أغاني الألبوم، والذي وضعت له موعد طرح سيكون في موسم عيد الفطر المقبل.وتنشر إليسا أولى أغاني الألبوم خلال أواخر الشهر المقبل، مع بداية موسم الصيف الغنائي، حيث من المتوقع أن تطرح أغنية باللهجة المصرية، كبداية لانطلاقة طرح الألبوم.على جانب آخر، تعمل إليسا مع شركة روتانا المنتجة للألبوم على التفاصيل النهائية لشكل الدعاية التي ستبدأ قبل طرح الألبوم بأسبوعين أو أكثر خاصة أنه التعاون الأخير بينة شركة روتانا وإليسا وهذا ما صرحت به الأخيرة منذ فترة بعد أزمتها مع شركة روتانا بسبب إصدار أغنياتها على منصة "ديزر" الإليكترونية للأغاني.