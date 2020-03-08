مصادر: رهبان الأنبا بيشوي يجهزون الكنيسة الكبرى لاستقبال صلوات الجنازة

قالت مصادر كنسية، إنه تُجرى الآن استعدادات الكنيسة الكُبرى بدير الأنبا بيشوي العامر للرُهبان الأقباط الأرثوذكس، لاستقبال صلوات الجنازة على جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير، والذي من المُقرر أن يترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.وأضافت المصادر إن الرهبان وطلاب الرهبنة يجهزون الجثمان استعدادًا للصلوات، ورحل الأنبا صرابامون فجر الأحد الثامن من شهر مارس عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء، بحسب ما أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأوضح القس بولس حليم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه ولد وتسمي باسم عازر قليد بسطاورس في ٢١فبراير ١٩٣٧م، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر١٩٥٩م، ورسم قسًّا في ٢٤ فبراير ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا في ٢٥ يوليو١٩٦٧م، كما رسم أسقفًا عامًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في ١٧يونيو ١٩٧٣م، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧م، ورحل في يوم الأحد ٨ مارس ٢٠٢٠م.