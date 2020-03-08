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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتهاء التصويت في انتخابات «أخبار اليوم» و«دار الهلال»

الأحد 08/مارس/2020 - 05:50 م
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
الحسين عبيد
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أنهت المقار الانتخابية بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال عملها في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتم تشميع الصناديق تمهيدًا لبدء إجراءات الفرز.

وتفقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللجان الانتخابية في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم، رفقة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة.

وأتمت الهيئة الوطنية للصحافة مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال التي أجريت اليوم الأحد 8 مارس 2020 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء اليوم.

وأكدت الهيئة أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما زارت اللجنة التنفيذية بالهيئة المقار الانتخابية بالمؤسسات؛ للتأكد من مدى ملاءمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضمانًا لنزاهة وحيادية الانتخابات.

ويتم نقل أحداث اليوم الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم
انتخابات «أخبار اليوم

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