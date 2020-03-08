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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية العراقى يبحث مع نظيره الكويتى مواجهة «كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 05:49 م
محمد علي الحكيم
محمد علي الحكيم
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بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عددًا من القضايا على المستوى المحلي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد، أن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا على المستوى المحلي، وعلى رأسها تنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة فيروس "كورونا"، وأهم المستجدات على المستوى الإقليمي التي تهم البلدين.

من جهته نقل وزير الخارجية الكويتي توجيهات أمير الكويت بأهمية استمرار التواصل مع العراق، والاستعداد لتقديم الدعم الكامل، مع تمنيات دولة الكويت حكومة وشعبًا بالسلامة للعراق وشعبه.

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