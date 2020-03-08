شركات البترول تعلق العمل بالبصمة اعتبارًا من يوم غدٍ 9 مارس

أصدرت الهيئة العامة للبترول منشورا رسميًا لجميع الشركات التابعة لها بضرورة رفع البصمة وتعليق العمل بها لجميع العاملين الخاضعين لذلك.ووصل المنشور لجميع الشركات من الإدارة العامة للسلامة والصحة والمهنية بهيئة البترول، والتى تحرص دائمًا على سلامة وصحة العاملين بقطاع البترول من خلال الإرشادات والتعليمات الصارمة بهذا الشأن حفاظًا على الثروة البشرية للقطاع.وأكد المهندس عابد عزالرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة بشأن تعليق البصمة الالكترونية لجميع العاملين هو إجراء احترازى، فى إطار حرص هيئة البترول على صحة العاملين، واتساقًا مع توجهات الدولة باتخاذ اللازم من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية طبقا لتعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن ذلك يصب فى مصلحة العامل فى المقام الأول.وشمل المنشور أنه يتم تعليق العمل بالبصمة اعتبارا من يوم ٩ مارس ٢٠٢٠، على أن تتولى الادارة العامة للأمن بكل شركة تسجيل حضور وانصراف العاملين عن طريق أجهزة الباركود بواسطة كارنيه الشركة.