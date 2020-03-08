محافظ كفر الشيخ يُعلن انطلاق القوافل الدعوية بربوع المحافظة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق القوافل الدعوية بربوع المحافظة، لنشر الفكر الوسطى، والتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة فى محاربة الإرهاب والتطرف.وأوضح المحافظ، أن القوافل الحديثة تضم عدة موضوعات، وهى كالتالى: "صلة الأرحام بسطة الأرزاق وبركة فى العمر، وفضل الأشهر الحُرم، والأخلاق ودورها فى سمو ورقى الإنسان، ودعوة الإسلام إلى الحفاظ على النفس البشرية".جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والشيخ أحمد النادى، مدير الدعوة بالمنطقة، والوفد المرافق له، وهم: الشيخ محمد شحاته خليل، والشيخ عبد الله أسامة، والشيخ محمود صلاح، والشيخ محمد السيد، والشيخ محمد جمال، والشيخ أحمد على، والشيخ طارق إبراهيم.