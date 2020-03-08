قتيلان و35 جريحًا فى اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين بالعراق

نقلت قناة العربية السعودية عن مصادر عراقية، الأحد، سقوط قتيلان و35 جريحا في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بساحة التحرير في بغداد.وكانت تجددت التظاهرات العراقية في مدينة الناصرية وإغلاق تقاطع البهو بالإطارات، للمطالبة بإقالة قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف الأسدي.وكانت الاعتصامات مستمرة وسط ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، للمطالبة بإصلاح الواقع السياسي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الواقع الخدمي في البلاد.