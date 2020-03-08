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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن إلغاء الاحتفالات والموالد بسبب «كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 04:31 م
النائب رضا البلتاجى،
النائب رضا البلتاجى،
عائشة حسن
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تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إلغاء الاحتفالات والموالد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال البلتاجي، في طلب الإحاطة: "تؤثر مثل هذه التجمعات على صحة المواطنين والمشاركين بها لما لها من آثار سلبية، نتيجة الأعداد الكبيرة من تجمعات المواطنين التي تأتى من مختلف محافظات مصر لحضور هذه المناسبات والموالد، وقد يحمل بعضهم لفيروس كورونا مسببًا انتشاره بين جموع المواطنين، فوجود خيام تفتقد لعوامل النظافة من مياه وصرف صحى تُعد بيئة مناسبة لانتشار الفيروس وتسمح بسرعة تفشى مختلف الأمراض بين المشاركين لهذه الاحتفالات والموالد، مثل مولد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيد البدوى والحسين وغيرها- رضى الله عنهم جميعًا".

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إقامة هذه الموالد والاحتفالات لهذا العام.

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