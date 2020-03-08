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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شهيدان من الجيش السودانى فى اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

الأحد 08/مارس/2020 - 04:29 م
اشتباكات
اشتباكات
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أعلنت القوات المسلحة السودانية أن شهيدين بين جنودها سقطا في اشتباكات مُسلحة مع عصابات (الشفتة) الإثيوبية في منطقة (الفشقة) السودانية المحتلة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.

وطالما شهدت منطقة الفشقة (في ولاية القضارف) شرق السودان هجمات متكررة على مزارعيها وسكانها من العصابات الإثيوبية المسلحة دون ردع من السلطات الإثيوبية؛ بهدف احتلال المزيد من الأراضي السودانية.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على (فيس بوك)، اليوم الأحد: إن مجموعات من عصابات الشفتة الإثيوبية قد هاجمت قرية (شرق العطبراوي) داخل الحدود السودانية، أمس السبت، وقامت بسرقة عدد من الأبقار ودخلت فى اشتباكات دامية مع الجيش السوداني؛ مما أسفر عن وقوع شهيدين وإصابة فرد ثالث.

يشار إلى أن هذا التوغل أتى بعد أيام من مباحثات بين مسئولين في البلدين بهدف السيطرة على تلك الأحداث بعدما باتت تؤرق سكان الفشقة، إثر تكرارها في الآونة الأخيرة وسط مطالبات من الأهالي للحكومتين الولائية والاتحادية بضرورة التدخل لمنع العصابات الإثيوبية المسلحة من تغيير التركيبة الديمجرافية في المنطقة عبر مساعدة تلك العصابات المزارعين الإثيوبيين على استيطان منطقة الفشقة، علما بأنها من أجود الأراضي الزراعية التي تُزرع بالسمسم والصمغ العربي كونها تقع بين نهرين مما يكسبها خصوبة استثنائية.

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