رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 04:27 م
حزب الوفد،
حزب الوفد،
إسلام نصير
طباعة
شارك حزب الوفد، بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، عضو الهيئة العليا للحزب، في اجتماع اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم، والذي استضافه حزب المصريين الأحرار.

جاء ذلك بحضور عدد من أمناء الأحزاب ومنهم أحمد ربيع وهيب، رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور سمير سيف اليزل، رئيس حزب الحركة الوطنية، حسن أحمد، رئيس حزب التجمع، الدكتور رمضان عبد الجيد، رئيس حزب فرسان مصر، النائب محمد هاشم، رئيس حزب حماة وطن، محمد فؤاد زغلول، رئيس حزب الحرية المصري، الدكتورة ماريان سليمان، رئيس حزب المصري الديمقراطي، بجانب حضور عدد من أعضاء الأحزاب.

وتحدث الباسل عن أهمية دور اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم للتنسيق فيما بينها لحل مشكلات المحافظة وتفعيل المادة الخامسة من الدستور وإيجاد دور حقيقي وفاعل للتواصل مع الشارع لتكون اللجنة حلقة الوصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية.

وعقب انتهاء اللقاء، تم عقد اجتماع مغلق لصياغة بيان موحد ينظم عمل اللجنة وعقد مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن مخرجات اللقاء.

وأكد أعضاء اللجنة، العمل من خلال آلية واضحة لمناقشة قضايا المحافظة ومشاكلها ومقترحات الأحزاب للتعامل معها وفتح الباب أمام انضمام بقية الأحزاب التي لم تتمكن من الحضور اليوم كما تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع كل شهر وبشكل دوري ما لم يكن هناك أمر عاجل يستلزم عقد اجتماع عاجل بشأنه.
حزب الوفد،
حزب الوفد،
حزب الوفد،
حزب الوفد،

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسى بقيادات القوات المسلحة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

4 نصائح غذائية تقلل من فرص إصابتك بـ «كورونا»

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

منوعات

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق الدوري

اماكن تحليل فيروس كورونا .. تعرف على سعر وشروط أجراء الـ PCR ومدة الاستخراج

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

قوافل ثقافية تجوب قرى الشعراء والسعيدية بدمياط

إنجي همام: الأدب في مصر تقدم.. بينما تراجعت السينما والموسيقى

الشيخ محمود التهامي للطفل يوسف: شرفتنا طوال مراحل ذا فويس