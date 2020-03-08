«الوفد» يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم (صور)

شارك حزب الوفد، بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل، عضو الهيئة العليا للحزب، في اجتماع اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم، والذي استضافه حزب المصريين الأحرار.جاء ذلك بحضور عدد من أمناء الأحزاب ومنهم أحمد ربيع وهيب، رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور سمير سيف اليزل، رئيس حزب الحركة الوطنية، حسن أحمد، رئيس حزب التجمع، الدكتور رمضان عبد الجيد، رئيس حزب فرسان مصر، النائب محمد هاشم، رئيس حزب حماة وطن، محمد فؤاد زغلول، رئيس حزب الحرية المصري، الدكتورة ماريان سليمان، رئيس حزب المصري الديمقراطي، بجانب حضور عدد من أعضاء الأحزاب.وتحدث الباسل عن أهمية دور اللجنة التنسيقية للأحزاب بالفيوم للتنسيق فيما بينها لحل مشكلات المحافظة وتفعيل المادة الخامسة من الدستور وإيجاد دور حقيقي وفاعل للتواصل مع الشارع لتكون اللجنة حلقة الوصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية.وعقب انتهاء اللقاء، تم عقد اجتماع مغلق لصياغة بيان موحد ينظم عمل اللجنة وعقد مؤتمر صحفي تم الإعلان فيه عن مخرجات اللقاء.وأكد أعضاء اللجنة، العمل من خلال آلية واضحة لمناقشة قضايا المحافظة ومشاكلها ومقترحات الأحزاب للتعامل معها وفتح الباب أمام انضمام بقية الأحزاب التي لم تتمكن من الحضور اليوم كما تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع كل شهر وبشكل دوري ما لم يكن هناك أمر عاجل يستلزم عقد اجتماع عاجل بشأنه.