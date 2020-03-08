العناني في اجتماع مغلق مع ممثلي القطاع السياحي بالأقصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مغلقا مُنعت وسائل الإعلام المختلفة عن حضوره، التقى خلاله مع ممثلي القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، وأعضاء الغرف الفرعية بجنوب الصعيد للشركات والفنادق والمنشآت السياحية، اليوم، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.خرج الوفد الوزاري في جولة تفقدية لإحدى المراكب النيلية باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السائحين على تلك المراكب.وراجعت وزيرة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية المطبقة بالمركب، مشددة على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع العاملين الأساليب الصحية السليمة، لتجنب الإصابة بأي أمراض معدية، مؤكدة أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس "كورونا" المستجد بالأقصر.أكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض، موضحة أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفى العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.ووجهت وزيرة الصحة والسكان رسالة لكافة العاملين بالقطاع السياحي بضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار، مشيرة إلى ضرورة توجه أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ولديه أعراض مباشرةً إلى أقرب مستشفى حميات له للكشف عليه وفحصه، وإجراء التحاليل اللازمة إذا استدعى الأمر.