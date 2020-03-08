رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العناني في اجتماع مغلق مع ممثلي القطاع السياحي بالأقصر

الأحد 08/مارس/2020 - 04:26 م
خالد العناني
خالد العناني
هدى الأمير
طباعة
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مغلقا مُنعت وسائل الإعلام المختلفة عن حضوره، التقى خلاله مع ممثلي القطاع السياحي بمحافظة الأقصر، وأعضاء الغرف الفرعية بجنوب الصعيد للشركات والفنادق والمنشآت السياحية، اليوم، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

خرج الوفد الوزاري في جولة تفقدية لإحدى المراكب النيلية باعثين رسالة طمأنينة لجميع السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السائحين على تلك المراكب.

وراجعت وزيرة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية المطبقة بالمركب، مشددة على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتباع العاملين الأساليب الصحية السليمة، لتجنب الإصابة بأي أمراض معدية، مؤكدة أنه لا داعي للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس "كورونا" المستجد بالأقصر.

أكدت أن المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض، موضحة أن كافة الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، وذلك بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بمستشفى العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان رسالة لكافة العاملين بالقطاع السياحي بضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار، مشيرة إلى ضرورة توجه أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ولديه أعراض مباشرةً إلى أقرب مستشفى حميات له للكشف عليه وفحصه، وإجراء التحاليل اللازمة إذا استدعى الأمر.

موضوعات متعلقة

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة 30 درجة

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

4 نصائح غذائية تقلل من فرص إصابتك بـ «كورونا»

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

منوعات

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق الدوري

اماكن تحليل فيروس كورونا .. تعرف على سعر وشروط أجراء الـ PCR ومدة الاستخراج

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

قوافل ثقافية تجوب قرى الشعراء والسعيدية بدمياط

إنجي همام: الأدب في مصر تقدم.. بينما تراجعت السينما والموسيقى

الشيخ محمود التهامي للطفل يوسف: شرفتنا طوال مراحل ذا فويس