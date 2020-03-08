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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يطلق مهرجان «شبابنا قادر» (صور)

الأحد 08/مارس/2020 - 04:26 م
الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبي
المنيا - على حسين
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أطلق الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا شارة البدء لمهرجان الأسر والاتحادات الطلابية تحت شعار "شبابنا قادر" الذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة، بالتعاون مع فريق "طلاب من أجل مصر"، ويتنافس فيه طلاب الجامعة والطلاب الوافدين من بلدان فلسطين والعراق وسوريا في جميع الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، بالإضافة إلى نشاط الجوالة، وذلك خلال الفترة من 8 مارس وحتى 10 من أبريل.

أُفتتح المهرجان بالصالة المغطاة، بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والعقيد محمد الكردي مدير التربية العسكرية بالجامعة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق "طلاب من أجل مصر"، ولفيف من وكلاء الكليات ومنسقي الأنشطة ومديري الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب، والأخصائيين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وبالكليات، وطلاب الجامعة.

وأشاد الدكتور مصطفى عبد النبي بتنظيم المهرجان الذي يهيئ المتنفس للطلاب لإطلاق طاقاتهم ومزاولة مختلف الأنشطة، مؤكدًا على حرص الجامعة واهتمامها بجانب الأنشطة الطلابية بالتوازي مع الجانب التعليمي، لأداء دور ورسالة الجامعة، وتلبية رغبات طلابها في شتى المجالات.

وقدم الطالب علي محمد، رئيس اتحاد الطلاب جامعة المنيا، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه للأنشطة الطلابية، ولأفكار اتحاد طلاب الجامعة في تنظيم العديد من الفعاليات بما يُلبي رغبات طلاب الجامعة وزيادة التنافس والتعارف فيما بينهم من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية مواهب الطلاب.

وعقب الافتتاح بدأت أولى فعاليات المهرجان بمباراة أقيمت بين منتخب الجامعة، ومنتخب الوافدين في خماسي كرة القدم، وتستكمل فعاليات المهرجان في المجال الرياضي على مدار الأسبوع بمسابقات دوري خماسي القدم، وضربات الجزاء الترجيحية طالبات، وتنس الطاولة طلبة.
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر
مهرجان «شبابنا قادر

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