مياه الأمطار تغرق شوارع كفر البطيخ بدمياط

يعاني أهالي مركز كفر البطيخ بدمياط، من غرق الشوارع بسبب مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة، أمس الأول، مما تسبب في تعطل حركة السير المروري في المركز، حيث تسببت في غرق الشوارع في تعطل حركة الطلبة الى المدارس.كما تسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع المحطة الجديدة والقديمة وشارع المجلس القديم بكفر البطيخ، ما تسبب في حالة من الغضب لدي أهالي كفر البطيخ.وطالب الأهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، بضرورة التحرك لكسح المياه من الشوارع حفاظا على حركة السير والأطفال والطلبة.ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على تحرك حملات من المراكز والقرى لرفع مياه الأمطار من الشوارع.