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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قوافل ثقافية تجوب قرى الشعراء والسعيدية بدمياط

الأحد 08/مارس/2020 - 04:17 م
قوافل ثقافية
قوافل ثقافية
جمال عاشور
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تواصلت فعاليات القوافل الثقافية بقرى دمياط الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية حيث توافدت جماهير قرية السعيدية للمشاركة برابع قوافل قصر ثقافة دمياط، وتنوعت الفعاليات المقدمة أولها كان أدبيا مع الشعر والقصائد مع الشعراء أيمن عباس، أحمد خميس غلوش بأعمال تناقش الوطنية وحب مصر والأم مع إفساح مجال لعرض أعمال المواهب المشاركة من الحضور، وبثانى الفقرات شارك الأطفال بورشة فنية لانتاج اعمال تناسب شهر الأم ملونة بالباستيل والخشب، بجانب معرض كتب وقصص ملونة للأطفال للقراءة والاطلاع ومسابقة معلومات عامة، بجانب لقاء فني مع مواهب مركز شباب السعيدية بالغناء ومشاركة فرقة دمياط للموسيقى والغناء الشعبي بمواويل تراثية.

وبالختام محاضرة لحلمي ياسين عن " التكفير والعنف والإرهاب " وقد سعى بحديثه إلى المثلث الأسود الرابط بين الأفكار غير المألوفة وغير التابعة لأى دين سماوى ولا ثقافة إنسانية تحترم الآخر، ولكن تتبع ضعاف النفوس التابعين لمجموعات تصف نفسها بالتدين الشكلي لهدف سياسي، والمسبب للعنف وهو ما يصل إلى حد الإرهاب الفكري واثارة الرعب والفزع، وأكمل ياسين الى سعى كافة مؤسسات الدولة الى بناء أجيال قوية مفكرة لا تنساق الى اى دعوة تسبب الخراب للوطن.

استقبلت قرية الشعراء قافلة قصر ثقافة دمياط الرابعة وتضمنت الفعاليات محاضرة للدكتور محمد الشافعى عن "دور الفنون والثقافة في بناء الإنسان" الذي أثنى بحديثه على أصالة الفن المصرى وقدرته للوصول الى شعوب العالم كلغة تعبر عن ثقافة شعبنا الى جانب قدرة الفنون سواء المرئية الحسية او السمعية الى تحسن الحالات النفسية بابراز الجمال على أعمال تؤدى خدمات حياتية، وأكمل الشافعى بأن الدول الآن تهتم ببناء الإنسان ثقافيا ووجدانيا وتدريس مواد الفنون بالجامعات وتخصيص معاهد تنفرد بتخصصات مختلفة لكل فن لادراكها بدور لغة الجمال والفن والثقافة على تهذيب الوجدان وتربية النفس وعليه يزداد التطور بالعمل الانسانى وترقية المجتمع، إلى جانب لقاء شعرى مع شعراء دمياط وورشة رسم حر وعرض كتب وقصص مختلفة بالمكتبة الطوافة.

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