وزير الاتصالات يقبل استقالة رئيس هيئة البريد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن أنه قبل استقالة عصام الصغير من رئاسة الهيئة القومية للبريد بعد تقدمه باستقالة، مشيرًا إلى أنه جارٍ اختيار رئيس جديد للهيئة خلال الأيام المقبلة.وقال الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سيتم تعيين عبده علوان قائمًا بأعمال الهيئة لتيسير الأعمال مؤقتًا، خلفًا للصغير لحين الانتهاء من هذه التعديلات.وقال الوزير إنه كلف حسام الجمل الرئيس التنفيذي الجديد الجهاز القومي للاتصالات، فور تعيينه اليوم، بضرورة ضبط سوق الاتصالات وتحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت في مصر، وحل مشاكل المشاركين من انقطاع الخدمات.