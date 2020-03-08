الجيش الأمريكي يقيد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه قرر تقييد السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية ومنهما، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما سيمنع القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات العسكرية الأمريكية،‭‭ ‬‬بالإضافة إلى تبادل الوفود والزيارات في الدول الأكثر تضررا.يأتي القرار الذي أبلغت به متحدثة باسم الجيش الأمريكي بعد أن تأكدت، أمس السبت، إصابة اثنين آخرين من أفراد القوات الأمريكية، أحدهما بحار في إيطاليا والآخر أحد جنود مشاة البحرية في قاعدة فورت بلفوار في فرجينيا، وهي قاعدة عسكرية مهمة في أحد أحياء العاصمة الأمريكية واشنطن.يشار إلى أن الفحوص أثبتت إصابة أحد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية بالفيروس.