مصدر بـ«التعليم» يكشف عن مفاجأة بشأن تابلت «أولى ثانوى»

كشف مصدر بالتربية والتعليم عن مفاجأة بشأن توزيع شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع المديريات بإيقاف تسليم التابلت للطلاب، مشيرًا إلى أنه يوجد تطورات خاصة فى التعاقد مع الشركات بشأن توزيع شرائح مجانًا على الطلاب.وأضاف المصدر أن الطلاب سيستخدمون شبكات الواى فاى فى الامتحان التجريبي، قائًلا: "مش شرط يمتحنوا على الشريحة وممكن يمتحنوا عن طريق شبكة الواى فاى".وأكد المصدر أن التعاقد مع شركة "أورانج"، بينما تم تغير الشركة لتصبح شركة "we"، وأنه بالفعل هناك طلاب تسلموا شريحة we مجانًا فى بعض المدارس.وأشار المصدر إلى أن جميع الإدارات فى الجيزة أوقفت توزيع الشريحة لحين معرفة حقيقة الأمور واستقبال تعليمات جديدة من وزارة التربية والتعليم.