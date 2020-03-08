إنجي همام: الأدب في مصر تقدم.. بينما تراجعت السينما والموسيقى

- عن شخصية "ندية" في روايتك الأحدث (بالقرب من الحياة) ما هو الدافع لسردك الروائي فيما يخص عالمي ندية في الجامعي وفي المعيشي والأسري؟

- هناك بعد زمني يقدر بعقدين ما بين ندية الفتاة وندية الأم، من وجهة نظرك ما هي الإضافات الوجودية والفلسفية، فيما يخص العشرين عاما الماضية، في حياة الكاتبة وحياة ندية ؟

- عن علاقاتك بالسينما والصورة والإيقاع البصري، أيها يشغلك في مسألة بلورة أفكارك، الرواية أم القصة أم المقال ؟

- الكاتبة إنجي همام دائما بعيدة كل البعد عن الحراك الثقافي والوسط الأدبي فلماذا ؟

- كتب عنك العديد من كتاب ونقاد الأدب، مثل الأستاذ فتحي إمبابي ودكتور يسري عبد الله وغيرهما، كيف ترين الحراك الفعلي لنصوصك الأدبية فيما يخص التيارات النقدية في مصر ؟

- ما تقييمك لحركة السرد المصري وخاصة فيما يخص مسار كتابة المرأة في السنوات الأخيرة، وكذلك تقييمك لأشكال الكتابة العربية في الرواية والقصة؟

إنجي همام روائية وناقدة حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة حلوان، ودبلوم النقد السينمائي من جامعة عين شمس، عملت بالصحافة منذ العام 1999. شاركت في تأسيس عدد من ورش المسرح بعدد من المؤسسات الأهلية، عملت باحثة مع عدد من المنظمات غير الحكومية في قضايا التهميش والوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتخطيط الإستراتيجي، والتدوين وحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها. كما عملت مدربة بمجال التربية والتنمية من خلال الفنون والثقافة.أسست المركز العربي للثقافة والفنون "سلافة" في العام 2009 والذي اهتم بالشأن الثقافي العربي من خلال إصدار نشرة إلكترونية ترصد وتوثق الأنشطة الثقافية في محيط الوطن العربي، بالإضافة للعديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية على رأسها ورش العمل والمبادرات مع الأطفال والشباب.صدرت روايتها الأولى "موت الجدة مليكة" العام 2014. لها عدد من المقالات المنشورة في مجال النقد الأدبي والسينمائي."الدستور" التقت الكاتبة وأجرت معها الحوار التالي:شخصية ندية كانت شخصية من شخصيات رواية طويلة بدأتها في العام 2007، ضمن مجموعة نساء يعبرن بحيواتهن المختلفة عن الواقع في لحظة الكتابة، تركت الرواية وعدت إليها عدة مرات، وبعد صدور روايتي الأولى قررت الكتابة عن كل منهن على حدة، وكانت ندية هي الأولى من حيث الاختيار، لهذه الشخصية عدة ملهمات في الواقع، أولهن العشرات بل عشرات الآلاف، في الطرق والمواصلات العامة، داخلات خارجات من كل المصالح الحكومية بوسط المدينة، تلك المرأة الظل، أشعر أحيانا أنهن أشباح في مسرحية اجتماعية متفق عليها من الجميع، لا حياة لدى أي منهن في الحاضر تخصها هي بشخصها، هي دوما دور في حياة أخرين، أما ندية الأولى، ندية فتاة الجامعة، فقد رأيتها يوما فوق باب جامعة القاهرة تقود الهتاف في إحدى موجات الانتفاضة الفلسطينية، تصادف أن تابعت مصيرها سنوات، حتى أصبحت شبيهة بندية بطلة روايتي، كيف تتبدل الأنثى هنا، في عالم المدينة الطاحنة في هذه اللحظة، كيف يعتصر الوقت والظروف حلاوتها ونداوتها، كيف تصبح ذلك الشبح السائر في طرقات المدينة بلا هدف يخصه، مدفوع دوما بتكاليف الآخرينتعاطف مغلف بذهول لما يحدث لتلك النساء، اللواتي في الواقع هن معظم نساء وطني ولحظتي الراهنة، أين المرأة فيهن وأين الإنسان، كل ما فيها يتحول، يُستلب، وتضيع ملامحها في زحام القسوة المفرطة، لهذا كان البحث خلف شخصية مثلها، وتلك التبدلات ما بين ماضيها وحاضرها.فيما يخص حياة الكاتبة زادها التجريب والمعرفة نزوعًا للتجريد، أصبحت أكثر بساطة في ما تطلب وما تفعل، وأقل تطلعًا في ما تأمل، صارت تعيش يوما بيوم، ولكن في كل يوم مغامرة جديدة، في كل تجربة متعة مستقلة وكأنها أخر متع الحياة، صارت أقل نزقا في حلمها نحو تغيير العالم، آمنت أكثر بعبثيته، حاولت دفع تلك العبثية عن عالمها الخاص قدر المستطاع، صار أكبر طموحها أن تضيف معنا صغيرا لعالم مبهم في كل تطلعاته، أن تروي نبتة واحدة صغيرة في عالم لا يسعى في شيء قدر سعيه للتخريب.أما عن ندية فقابلت عنف العالم بانهزامية كبرى، استسلمت لأن تكون دمية في يد الحياة، تطوحها الرياح يمينا ويسارا، وعيناها مثبتتان فقط على صغيريها، لم تعد تفكر في أي معنى ولا أي حياة سوى ما يخص صغارها وحسب.ربما صار لكل منهما كآبتها الخاصة.بعد رحلة من التجارب مع هذه الألوان جميعا، بت أميل للقصة الطويلة أو الرواية القصيرة أكثر مما عداهما، التكثيف والتركيز كانا نتاج دراستي للسينما، لازالت بي الروح القديمة لسرد يطول بعض الشيء، سرد يغوص في التفاصيل، ولكنه الآن أصبح يميل للتمحور حول موضوعات وشخوص أقل تشعبا، الإنسان الفرد في حكايته مع الحياة، وأميل لكتابة ذلك في نوفيلا أو قصة طويلة أو متوسطة الطول أكثر مما عدا ذلك من ألوان الكتابة الأخرى.لم يكن الحال هكذا دوما، منذ قرابة خمسة عشر عاما كنت أدير ورشة ثقافية بأحد الأحزاب السياسية، حيث كان كل نشاطي ينصب في إطار الثقافة، وقمت باستضافة العديد من الأدباء والمفكرين والفنانين، بمشاركة فريق الورشة من الزملاء، حيث قدمنا فاعليات ثقافية وفنية هامة، واستمر العمل بذلك النشاط عدة سنوات، لظروف شخصية بعضها صحي وبعضها متعلق بالعمل بأكثر من مجال، بالإضافة إلى التفرغ لدراسة السينما لمدة عامين، ابتعدت عن المشاركة والحضور للفعاليات بعض الوقت، ولكني أعاود استئناف النشاط مؤخرا، وأحضر قدر المستطاع من فعاليات وندوات ومناقشات للزملاء في الوسط الأدبي.- ليتك تحدثينا عن صورة المرأة في المعيشي والإبداعي وتواجدها الاجتماعي في العقدين الأخيرين، خصوصا بعد ثورة ينايرربما تعيش المرأة المصرية تحديدا أصعب أوقاتها على الإطلاق، ففي الظاهر اكتسبت المرأة العديد من الحقوق والامتيازات في النصف قرن الأخير أو ما قبلها، ولكن كل ذلك في لحظتنا الراهنة حبر على ورق، ما لم يكن المجتمع مؤمنًا بها وبحقوقها، مؤمًنا لها الأوضاع اللائقة، فلا تفيد القوانين والشعارات شيء، فيما يخص يناير فكانت المرأة شريك فاعل في كل ما حدث، ولكن.. ألا ليت شعب يناير يعود يوما، يناير بنسائها ورجالها نزلوا للموت من أجل كل حق، تراجعت يناير الفكرة والروح، وانحسر معها دور أهلها، المرأة في الشارع وفي الإبداع، تعيش حالة تشظي، بين ما هو حق وما هو فرض أو واقع، ثقافة احترام المرأة في كل مكان تتدنى بشكل يومي ملحوظ، وما علينا إلا السير في الشارع والمشاهدة، أو متابعة كتابات النساء على مواقع التواصل وغيرها عن كم المضايقات والازدراء اليومي، أما عن المتمسكات بحقوقهن فعليهن رتق المسافة بين الحلم والواقع، المرأة تعاني الوحدة والخوف والتهميش داخل الجماعة طيلة الوقت، في اليومي، والإبداعي ما هو إلا إنعكاس لذلك بصور شتى.في حدود ما تم نشره والكتابة عنه من نصوصي فتدور جميعها في فلك التيار الاجتماعي، حيث تدور النصوص في عوالم البسطاء من الناس، أو ما كان معروفًا بالطبقة الوسطى، تتم معالجة نصوصي نقديا في هذا السياق تحديدا حيث هو البعد الغالب والظاهر عليها.على عكس كثير من الفنون الأخرى في العقود الأخيرة، وبرغم كل التردي في أحوالنا الواقعية، إلا أن السرد المصري والعربي يشهد حالة من أزهى حالاته، فإذا جنبنا ما يطرح تحت مسمي البست سيلر، وكتابات الشباب في الرعب والإثارة - وكل ذلك دائمًا كان موجودًا وملازمًا لكل حركات وتيارات الأدب الجيدة-، فإننا أمام لحظة فارقة في تاريخ الكتابة العربية، تراجعت السينما والموسيقى بشكل مفزع لاسيما في مصر، أما الأدب ففي تقدم مستمر، تتطور أشكاله ومضامينه لتسلك طرقًا مغايرة عن السائد والمتكرر، يأخذ اللحظة الراهنة بكل أبعادها بمنتهى الجدية والتفاعل، ولو توقفنا أمام كتابة المرأة فلن تسعفني الذاكرة في حصر جميع الأسماء الهامة، منها من صنع اسمه الأدبي بالفعل في أعمال متتالية ومنها من يشق الطريق بمنتهى البراعة والتألق، فسنجد على سبيل المثال لا الحصر أسماء مثل "مي التلمساني، منصورة عز الدين، هالة البدري، نادية شكري، سمر نور، صفاء النجار، سحر الموجي، ميرال الطحاوي، درية الكرداني، أريج جمال، ضحى العاصي، منى الشيمي" والقائمة تطول من أجيال مختلفة لا يمكن حصرها، حالة تجعلني في منتهى الزهو بكوني امرأة كاتبة أعيش هذه اللحظة، وفي المحيط العربي نجد زخما هائلا في مسار كتابات المرأة، يتناول معظمه الأزمات العربية المعاصرة، بأشكال أدبية متجددة، عما كان سائدا من كتابات المرأة في عصور سابقة، فلم تعد المرأة تمثل نفسها وحسب، أو تُلقي بظلال إبداعها على كواهل بطلات من النساء، لم تعد الكتابة شاعرية حالمة خجولة، تخطت الكاتبات العربيات هذه النقطة منذ زمن بعيد، لينطلقن في سياقات جديدة أكثر تحررا إبداعيا ونسويا إن جاز التعبير..