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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يعرب عن دعمه المصابين بـ«كورونا»

الأحد 08/مارس/2020 - 04:07 م
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن دعمه جميع مصابي فيروس "كورونا" المستجد الذي ينتشر في كثير من البلدان.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الأحد، أن تصريح البابا جاء خلال رسالة وصلاة تم بثهما بشكل مباشر من داخل مكتبة الفاتيكان، وأذيعت عبر الشاشات بساحة القديس سانت بطرسبرج.

وتابعت الشبكة أن قرار بث الصلاة عبر الفيديو جاء للحيلولة دون تجمع أعداد كبيرة من المواطنين مخافة تفشي الفيروس، إلا أن بابا الفاتيكان ظهر من نافذته وحيا المجتمعين بالخارج.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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