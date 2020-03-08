أستاذ تاريخ: النظام التركى يعرض المرأة والأطفال والشباب للقمع

قال جلال الزناتي، أستاذ التاريخ، إن النظام التركي يعرض المرأة والأطفال والشباب بالجامعات للقمع، لافتًا إلى أن النظام التركي سجل أعلى المعدلات في الانتهاكات التي حدثت للمرأة.وأضاف جلال الزناتي، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم القبض على 18 ألف سيدة بالمعتقلات واتهمهم بانتماءاتهم لإحدى الحركات منذ الإنقلاب الوهمي الذي تعرض له أردوغان، فضلًا عن قتل أكثر من 400 امرأة داخل السجون.وأشار أستاذ التاريخ، إلى أن أردوغان لا يمتلك أي أدلة ضد النساء المعتقلات، منوهًا بأن النظام التركي أصولي متشدد وكاره للنساء، مؤكدًا أنه يطلق على أردوغان لقب "كاره النساء الأول"، موضحًا أن هناك أكثر من 800 طفل بالسجون مع أبنائهم، وسجن السيدات مع الرجال في سجون مشتركة نظرًا لزيادة العدد.