الإحصاء: 97.5% تراجعًا فى صادرات مصر لقطر خلال عام

واصلت الصادرات المصرية لقطر تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها بقيمة 171 ألف دولار بنهاية عام 2019 مقابل 7.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.9 مليار دولار بنسبة 97.5% خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأظهر تقرير الإحصاء، أن مصر خفضت فاتورة وارداتها من قطر إلى حدود 23.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 490.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بتراجع بلغت قيمته 467.4 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم ارتفعت إلى 30.3 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 29.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.07 مليار دولار، بينما سجلت جملة الواردات تراجعًا من 80.4 مليار دولار لـ78 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.