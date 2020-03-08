أردوغان يبتز أوروبا ويعترف بمقتل 59 فى إدلب

استمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ابتزاز أوروبا، خلال خطاب له في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد، داعيا إلى فتح الأبواب أمام المهاجرين، في تهديد علني للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة العربية.وأعلن خلال خطابه عن زيارته إلى بلجيكا غدًا لمناقشة أزمة اللاجئين، وأوضح أردوغان أثناء خطابه "أتمنى أن نخرج بنتيجة مختلفة في اجتماع الإثنين مع مسئولي الاتحاد الأوروبي في بلجيكا حول أزمة طالبي اللجوء"، كما أكد أن تركيا لم تحصل على الدعم الذي توقعته من المجتمع الدولي فيما يتعلق باللاجئين.واعترف أردوغان في خطابه "خلال آخر شهر قُتل 59 عسكريا تركيا في إدلب، وردًا على ذلك حيدنا 3400 من عناصر الجيش السوري"، فيما قال "لا ننوي أبدًا احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية".