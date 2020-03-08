الشيخ محمود التهامي للطفل يوسف: شرفتنا طوال مراحل ذا فويس

عقب الشيخ محمود يس التهامى على خروج يوسف حسن من تصفيات برنامج ذا فويس كيدز: "من أجمل وأقسى اللحظات التي عشتها في حياتي مع عائلة يوسف وأحبابنا في مصر القديمة في التصفيات النهائية لبرنامج أحلى صوت للأطفال، وكم أحزنني خروجه من التصفيات النهائية في المسابقة.واضاف التهامي: أحب أن أقول له "يوسف انت نجم وإضافة للمسابقة والبرنامج ولينا، وبجد يايوسف شرفتنا طوال مرحلة المسابقة وأحسنت وترجع لينا بألف سلامة".يذكر أن الشيخ محمود قد حرص على التواجد مع عائلة يوسف أثناء التصويت النهائى، وقد عايش معهم لحظة بلحظة الدقائق الأخيرة قبل إعلان النتيجة مع أبناء حى مصر القديمة، حيث كانت تلك الساعات والدقائق الأخيرة من أصعب فترات المسابقة عليهم.كما يشار إلى أن الشيخ محمود التهامى كان قد وجه أكثر من دعوة عبر صفحته الشخصية، لجمهوره داخل وخارج مصر وكل داعمين الفن الراقي، للتصويت للطفل يوسف حسن فى مسابقة أحسن صوت للأطفال، ذا فويس كيدز.والطفل يوسف حسن تلميذ مدرسة الإنشاد الدينى، وقد أشاد التهامى بموهبته ودعمه وشجع والديه فى تقدمه للمسابقة.