«تشغيل الإسماعيلية» يوفر 3 آلاف فرصة عمل بالصوب الزراعية

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للمشروعات الزراعية بقطاع أبو سلطان، عن توفير نحو 3000 فرصة عمل بالصوب الزراعية، وذلك للذكور والإناث.ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهلات متوسطة (زراعي، تجاري، وصناعي)، وذلك براتب ٢٧٠٠ جنيه، أما الحاصلين على مؤهلات (اعدادية، ابتدائية، ومحو أمية)، براتب ٢٣٠٠ جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة، وذلك بعدد ساعات عمل 9 ساعات، منهم ساعة راحة.ويتم تقديم الأوراق المطلوبة، وصورة من البطاقة الشخصية سارية، صورة شخصية، صورة المؤهل، صورة شهادة الميلاد حديثة، صورة شهادة الخدمة العسكرية، مع كتابة رقم التليفون على كل ورقة من الأوراق المطلوبة.وعلى من يرغب في الحصول على تلك الوظيفة، التوجه إلى قطاع أبو سلطان للصوب الزراعية،للمقابلات الشخصية، وذلك بدءا من اليوم الأحد.