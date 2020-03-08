رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تشغيل الإسماعيلية» يوفر 3 آلاف فرصة عمل بالصوب الزراعية

الأحد 08/مارس/2020 - 03:51 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
دعاء جابر
طباعة
أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للمشروعات الزراعية بقطاع أبو سلطان، عن توفير نحو 3000 فرصة عمل بالصوب الزراعية، وذلك للذكور والإناث.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهلات متوسطة (زراعي، تجاري، وصناعي)، وذلك براتب ٢٧٠٠ جنيه، أما الحاصلين على مؤهلات (اعدادية، ابتدائية، ومحو أمية)، براتب ٢٣٠٠ جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة، وذلك بعدد ساعات عمل 9 ساعات، منهم ساعة راحة.

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة، وصورة من البطاقة الشخصية سارية، صورة شخصية، صورة المؤهل، صورة شهادة الميلاد حديثة، صورة شهادة الخدمة العسكرية، مع كتابة رقم التليفون على كل ورقة من الأوراق المطلوبة.

وعلى من يرغب في الحصول على تلك الوظيفة، التوجه إلى قطاع أبو سلطان للصوب الزراعية،
للمقابلات الشخصية، وذلك بدءا من اليوم الأحد.

موضوعات متعلقة

بـ2500 جنيه.. «الصحة» تفعّل خدمة «التحليل المستعجل» لكورونا

كيف ضرب «كورونا» باخرة أسوان؟.. رئيس الوزراء يكشف «أول الخيط»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة 30 درجة

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

4 نصائح غذائية تقلل من فرص إصابتك بـ «كورونا»

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

منوعات

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق الدوري

اماكن تحليل فيروس كورونا .. تعرف على سعر وشروط أجراء الـ PCR ومدة الاستخراج

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يناقش تأثير إلغاء المعارض الدولية على الناشر المصري

قوافل ثقافية تجوب قرى الشعراء والسعيدية بدمياط

إنجي همام: الأدب في مصر تقدم.. بينما تراجعت السينما والموسيقى

الشيخ محمود التهامي للطفل يوسف: شرفتنا طوال مراحل ذا فويس