مسؤول في قطاع الصحة الأمريكي يحذر من انتشار كورونا

قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالولايات المتحدة اليوم الأحد، إن مؤشرات انتشار فيروس كورونا في بلاده "ليست مشجعة" وحذر من أن الأمريكيين عليهم التفكير بترو بشأن حضور أي تجمعات كبرى إذا استمر الأمر على هذا الحال.وقال أنتوني فوسي مدير وحدة الأمراض المعدية في معهد الصحة الوطني لبرنامج (ميت ذا برس) على محطة (إن.بي.سي) "أعتقد أن لدينا إلمام أفضل (بنطاق التفشي) بمرور الأيام.. للأسف هذا الإلمام الأفضل ليس مشجعا لأننا نشهد انتشاره وسط تجمعات سكانية".