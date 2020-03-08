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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم الخليج تهوي بعد انهيار اتفاق أوبك

الأحد 08/مارس/2020 - 03:47 م
أوبك
أوبك
وكالات
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هوت أسهم الخليج اليوم الأحد، وسجل المؤشر السعودي أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أعوام، بعد انهيار اتفاق خفض إمدادات النفط بين منظمة أوبك وروسيا يوم الجمعة.

انهار الاتفاق الذي استمر لثلاث سنوات بعد أن رفضت موسكو تأييد تخفيضات أكبر للإنتاج لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 9.4 بالمئة، وهي أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ ديسمبر كانون الأول 2008، لتغلق على 45.27 دولار للبرميل.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 8.32 بالمئة ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر 2017 مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم أرامكو 9.1 بالمئة، وهي أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية، إلى 30 ريالا (ثمانية دولارات)، ليتراجع للمرة الأولى عن سعر طرحه البالغ 32 ريالا.

وقالت ماري سالم رئيسة المؤسسات في دامان للأوراق المالية "أرامكو تحت ضغط بسبب فشل الصفقة".
وفقد سهم مصرف الراجحي 7.1 بالمئة وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، عشرة بالمئة.

أبلغ مصدران رويترز أن السعودية، التي قلصت سعر البيع الرسمي لخاماتها في شحنات أبريل، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا في الشهر المقبل.

وخسر مؤشر الكويت عشرة بالمئة، مسجلا ثاني أكبر خسارة له في يوم واحد وكانت أسهم القطاع المالي أكبر الخاسرين إذ هبط بنك الكويت الوطني 9.3 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي 7.9 بالمئة، مسجلا أكبر هبوط منذ أكتوبر 2008 وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 9.6 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 7.7 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على تراجع 5.4 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة فيما يزيد على خمسة أعوام. وتهاوى سهم بنك أبوظبي الأول 6.7 بالمئة.

وفي قطر، نزل المؤشر 2.9 بالمئة حيث تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 5.7 بالمئة وفقد سهم صناعات قطر 3.6 بالمئة.

وفي مصر، فقد المؤشر أربعة بالمئة وتراجعت معظم الأسهم في حين خسر البنك التجاري الدولي 4.7 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. انخفض المؤشر 8.3 بالمئة إلى 6846 نقطة.
أبوظبي.. نزل المؤشر 5.4 بالمئة إلى 4394 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 7.9 بالمئة إلى 2267 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 2.9 بالمئة إلى 9037 نقطة.
مصر.. نزل المؤشر أربعة بالمئة بالمئة إلى 11849 نقطة.
البحرين.. فقد المؤشر 3.4 بالمئة مسجلا 1563 نقطة.
سلطنة عمان.. خسر المؤشر 2.8 بالمئة ليبلغ 3995 نقطة.
الكويت.. هوى المؤشر عشرة بالمئة ليبلغ 5750 نقطة.
(الدولار = 3.7520 ريال سعودي)

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