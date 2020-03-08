«حمدوك»: رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب مسألة وقت

أكد عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أن رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب مسألة وقت، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".كان قد اجتمع مع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك وفد من وزارة الخزانة الأمريكية وانتهى الاجتماع على أن رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب مسألة وقت.وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون الإرهاب، أشاد بالتغييرات الإيجابية التي شهدها السودان، ودوره في مكافحة الإرهاب، وأكد دعم الإدارة الأمريكية للفترة الانتقالية.ونوه بأن الإدارة الأمريكية قامت فعلًا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، ولكن وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الذي يحول دون تمكن السودان من إجراء التحويلات المالية مع المؤسسات المالية الدولية، معربًا عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من القائمة قريبا.