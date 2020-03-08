المغرب يعلق رحلاته إلى ميلانو والبندقية بسبب كورونا

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، عن تعليق رحلاتها إلى ميلانو والبندقية في إيطاليا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وسجلت الصحة المغربية حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانت الحالة الأولى لشخص مقيم بإيطاليا ويوجد حاليًا بالعزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.وأوضحت أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، فيما تم القيام بالتحريات المعتمدة لحصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.وعلقت الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.