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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: تقارير أمريكية تشيد بقوة الاقتصاد المصرى

الأحد 08/مارس/2020 - 03:02 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقارير أجنبية ودولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري ووجود العديد من قصص النجاح التي استطاعت مصر أن تسجلها لتعكس قوة الاقتصاد، ما أدى إلى نجاح المشروعات الحكومية وتحقيقها نتائج إيجابية ملموسة، وفقًا لتقرير حديث أذاعته محطة "cnn" الأمريكية.

ولفتت الوزارة، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن تقارير دولية بينها تقرير صادر عن بنك "دويتشه"، أحد البنوك الأوروبية الرائدة ذات الانتشار العالمي، توقعت استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، ومواصلة معدل التضخم الرئيسي اتجاهه الهبوطي ليصل إلى رقم أحادي خلال العام الجاري 2020.

ولفتت الوزارة إلى أن المؤسسات الدولية أبرزت ما حققته مصر من مؤشرات إيجابية على صعيد الشركات الناشئة وتحسن مناخ الاستثمار، إذ قفز إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في مصر خلال العام الماضي 2019 بنسبة 215%، لتصبح ثالث أكبر متلق للتحويلات الموجهة للشركات الناشئة من حيث الكم والقيمة في إفريقيا.
النجاح
الاقتصاد
الجنية المصري
النجاح
الاقتصاد
الجنية المصري

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