«التخطيط»: تقارير أمريكية تشيد بقوة الاقتصاد المصرى

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقارير أجنبية ودولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري ووجود العديد من قصص النجاح التي استطاعت مصر أن تسجلها لتعكس قوة الاقتصاد، ما أدى إلى نجاح المشروعات الحكومية وتحقيقها نتائج إيجابية ملموسة، وفقًا لتقرير حديث أذاعته محطة "cnn" الأمريكية.ولفتت الوزارة، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن تقارير دولية بينها تقرير صادر عن بنك "دويتشه"، أحد البنوك الأوروبية الرائدة ذات الانتشار العالمي، توقعت استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، ومواصلة معدل التضخم الرئيسي اتجاهه الهبوطي ليصل إلى رقم أحادي خلال العام الجاري 2020.ولفتت الوزارة إلى أن المؤسسات الدولية أبرزت ما حققته مصر من مؤشرات إيجابية على صعيد الشركات الناشئة وتحسن مناخ الاستثمار، إذ قفز إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في مصر خلال العام الماضي 2019 بنسبة 215%، لتصبح ثالث أكبر متلق للتحويلات الموجهة للشركات الناشئة من حيث الكم والقيمة في إفريقيا.