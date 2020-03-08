«أسئلة كورونا» و«تمويلات الإخوان» فى «90 دقيقة» مع الباز.. الليلة

يقدِّم الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في برنامجه «90 دقيقة» بقناة «المحور» الفضائية، حلقة خاصة، يجيب فيها عن الأسئلة المتعلقة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد - 19)، والشائعات المتداولة حول إغلاق المدارس وكيفية الوقاية من المرض، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.ويكشف الباز بالفيديوهات والمستندات تفاصيل جديدة عن سرقة أيمن نور تمويلات قنوات الإخوان ومشكلاته مع أجراء الإخوان وأزمة التمويل في الخارج.كما يستضيف الباز، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذى يكشف فيها كيف ساهمت مشروعات الدولة في تحقيق التنمية وكيف يعمل على دمج التعليم الفني لخدمة المجتمع، ولماذا يحرص على الاستعانة بعلماء الجامعة في تنفيذ المشروعات في المدن.ويكشف محافظ كفر الشيخ في ثاني حلقات سلسلة «90 دقيقة» مع المحافظين عن علاقته بالمواطنين والنواب وذوي الاحتياجات الخاصة ويرد على استفسارات المشاهدين.