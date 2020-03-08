عبدالعال يهنئ عبدالهادى القصبى لرئاسته منتدى البرلمانيين العرب

هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، لترؤسه منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.وتمنى عبدالعال، السداد والتوفيق للنائب عبدالهادى القصبي، مضيفًا: "ألف مبروك ودائما للأمام، ونتمنى له التوفيق والسداد في هذا الشأن"، ليؤكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وجود أي مصري في موقع عربي أو دولي يعكس مكانة مصر الدولية.وقال النائب عبدالهادى القصبي، إن فوز مصر برئاسة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، يعكس مكانة مجلس النواب المصري.