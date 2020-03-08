البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن نائب لاتهامه بالرشوة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية، قبل النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبله فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.وانتهى مكتب المجلس إلى توافر الشروط القانونية في الطلب، فيما انتهت اللجنة التشريعية للموافقة على طلب رفع الحصانة، وذلك لقيام النائب بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو في مجلس النواب في التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم، وذلك حسبما ورد بالطلب.وكان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، في القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، لاتهامه في واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.