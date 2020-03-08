رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن نائب لاتهامه بالرشوة

الأحد 08/مارس/2020 - 02:54 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية، قبل النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبله فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وانتهى مكتب المجلس إلى توافر الشروط القانونية في الطلب، فيما انتهت اللجنة التشريعية للموافقة على طلب رفع الحصانة، وذلك لقيام النائب بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو في مجلس النواب في التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم، وذلك حسبما ورد بالطلب.

وكان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، في القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، لاتهامه في واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يرد على موقف الكويت بوقف رحلاتها إلى مصر

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

تخصيص طائرة حربية لنقل مصابى «كورونا» إلى الحجر الصحى

حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة 30 درجة

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

4 نصائح غذائية تقلل من فرص إصابتك بـ «كورونا»

هل يعالج الذكاء الاصطناعي الاضطرابات الحركية

احذري.. اكتئاب الحمل يُضعف مناعة الطفل

الأمهات في الريف يواجهن مشاكل صحية أكبر

منوعات

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

اماكن تحليل فيروس كورونا .. تعرف على سعر وشروط أجراء الـ PCR ومدة الاستخراج

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

مستشفى ووهان ينهى أعماله ويخضع للتعقيم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
المزيد

الثقافة

عمارة إبراهيم: اتحاد الكتاب يحتاج إلى ثورة إنسانية وخدمية

حمدي البطران: أزمات اتحاد الكتاب تتعلق بفريقين

«مغامرة رأس المملوك جابر» بقصر ثقافة نعمان عاشور

مناقشة «عطاء السماء في معاني الأسماء» بدار الأوبرا.. الثلاثاء