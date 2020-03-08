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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التقديم لمبادرة المسئول الحكومي المُحترف بكفر الشيخ

الأحد 08/مارس/2020 - 02:53 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
مصطفى عنز
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أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المُحترف، بدءًا من اليوم الأحد 8 مارس وحتى 22 من الشهر ذاته، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، تُسهم فى تطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامى للمحافظة، اليوم، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بشأن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع التحول الرقمى، وفى إطار التنسيق بين محافظة كفر الشيخ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، بشأن التطوير المؤسسى، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف بيان محافظة كفر الشيخ، أن ذلك يُوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة، وكذلك وضع البرنامج بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وتكثيف الجهود المبذولة لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بما يتوافق مع اتجاه الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى، فى ضوء رؤية مصر 2030.

وتابع البيان، أن من شروط التقدم للالتحاق بالمبادرة هى: "أن يكون المُتقدم من العاملين بالديوان العام لمحافظة كفر الشيخ أو الوحدات المحلية التابعة والمديريات الخدمية، وألا تزيد سن المُتقدم على 45 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، ويشترط حُسن السير والسلوك".

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