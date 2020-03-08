حقيقة إصابة موظفي مكتب رئيس الحكومة العراقي المستقيل بكورونا

أكد مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة والتي مفادها إصابة موظفيه بفيروس كورونا في أعقاب السفر إلى الخارج وانتشار الفيروس، ليس لها أساس من الصحة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.وأضاف "ننفي نفيا قاطعا ما ورد في الخبر من معلومات"، مؤكدا أن أي من موظفي المكتب المشار إليهم في الخبر لم يكونوا في إجازة خارج البلاد.ودعا البيان، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في النشر خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التعاون لدفع الأذى عن جميع العراقيين.