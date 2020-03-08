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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير المالية يوافق على وضع مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:51 م
وزير المالية
وزير المالية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقته على وضع مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، جاء ذلك بعد مطالبة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة ضم الضرائب العقارية لمشروع القانون إعمالا بمبدأ المساواة.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزير تحدث عن أن مشروع القانون يساعد على تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة المعوقات، قائلا: "لماذا لم يتضمن مصلحة الضرائب العقارية التي تضم 50 ألف موظف ولا تحقق إيرادات مُرضية كما ذكر وزير المالية""، وتابع: "وأين مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذي وعدت الحكومة بتقديمه قبل نهاية ديسمبر 2018 ونحن الآن في مارس 2020؟".

وطالب سالم، بوضع جدول زمني يضم الضرائب العقارية إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأكد الوزير محمد معيط، أنه لا مانع لديه في وضع مادة انتقالية بمشروع القانون تضمن ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى كونه يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة

وكان وزير المالية، قد لفت إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يوحد الإجراءات الضريبية لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسوم التنمية، موضحا أنه لا يضم الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على الدخل أصبح ينظم السياسات بعد أن تم نقل الإجراءات للقانون الموحد، مشددا على أن هذا المشروع يحل الكثير من المشكلات الضخمة، موضحا أنه لم يتم ضم الضرائب العقارية خاصة أنه خلال العام الماضى لم يتم تحصيل إلا 5 مليارات جنيه فقط.

وتابع الوزير قائلا: "المشكلة ليست في تعديل القانون إنما في الثقافة المجتمعية والهجوم على الضرائب العقارية واعتبار الضريبة غير دستورية"، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير منظومة الضرائب العقارية ومن الممكن بعد استقرار منظومة الإجراءات الضريبية الموحد أن يتم ضم الضرائب العقارية، قائلا: "أتمنى أن يكون هناك كيان موحد يضم جهات تحصيل إيرادات الدولة بما فيها الضرائب والجمارك".

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