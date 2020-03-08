روسيا تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وكشفت وزارة الصحة الروسية أن الحالات الجديدة لمواطنين روس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين.وبدأت السلطات الروسية، اليوم، تعليق مرور القادمين من إيران عبر حدودها، بعد تفشى فيروس كورونا.وفي سياق متصل، وصل عدد مصابي كورونا في إيطاليا إلى 5883 حالة، فيما وصل عدد الوفيات حتى اليوم إلى 36 شخصًا.