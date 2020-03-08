إسعاد يونس للمرأة: «خليكى هانم زى بكيزة وجدعة زى زغلول»

وجهت الإعلامية إسعاد يونس، رسالة إلى السيدات بمناسبة يوم المرأة العالمي، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت إسعاد يونس، صورًا لشخصية بكيزة وزعلول، معلقة عليها: "خليكي هانم زي بكيزة وجدعة زي زغلول.. يوم المرأة العالمي"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومحبي شخصيتى بكيزة وزغلول.يذكر أن الثنائي إسعاد وسهير البابلي، قدما المسلسل الكوميدي الناجح "بكيزة وزغلول" عام 1987، ويحكي قصة "بكيزة" التي تفاجأ بعد وفاة زوجها الثري المسن "العشماوي" بمجيء ابنته "زغلول" التي تربت في الفقر بعيدًا عن والدها الثري، وحاول العشماوي في نهاية أيامه أن يبحث عن ابنته من خلال الإعلان في الصحف، لكن النتيجة وصول ابنته زغلول متأخرة بعد وفاته، لتجد أرملته "بكيزة" المتعجرفة والمسكينة في ذات الوقت.يتعرض المسلسل للمفارقات التي تنتج من اختلاف الشخصيتين وأسلوب تعاملهما مع الصعوبات التي تواجههما بعد وفاة العشماوي، خاصة بعد اكتشافهما أنه مات مفلسًا، وأنهما تتشاركان في التركة والتي لم يتبق منها بعد دفع ديونه إلا البيت.