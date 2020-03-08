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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على تعديلات قانون غسل الأموال في المجموع

الأحد 08/مارس/2020 - 02:46 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 في مجموعه.

وانتظم مشروع القانون المعروض، في خمسة مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى:
جاءت المادة باستبدال تعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند أ)، وبنص المادتين (14)، و(16 مكررًا) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

- عدل المشروع تعريف الأموال الوارد بالمادة (1- بند أ)؛ حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشئة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات FATF.

- استبدال نص المادة (14) بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسقًا للمصادرة.

- استبدال المادة (16 مكررًا) التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية؛ بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.

المادة الثانية: استبدلت تلك المادة عبارة "الأموال أو الأصول " بكلمة "الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما استبدل كلمة "فورًا" بعبارة "على وجه السرعة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) من ذات القانون.

المادة الثالثة: أضافت تلك المادة إلى القانون المشار إليه مواد بأرقام (1 بندى)، و(9 مكررا)، و(14 مكررا)، و(14 مكررا 1)، و(17 مكررا)، و(18 مكررا)، و(18 مكررا 1)، و(18 مكررا2)، و(18 مكررا3)، وتفصيل ذلك فيما يلي:

حددت المادة (1 بندى) اختصارًا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب؛ تفاديًا لإعادة تكرار ذلك، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.

وألزمت المادة (9 مكررًا) كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، كل فيما يخصها، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.

وتوسعت المادة (14 مكررا) في مدلول الأموال أو الأصول المضبوطة التي تشملها المصادرة في حكم المادة (2).

ورصدت المادة (14 مكررا1) عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا القانون.

وأجازت المادة (17 مكررا) للنائب العام والمدعي العام العسكري حسب الأحوال بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز؛ بهدف منع التصرف في الأموال والأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، ونظم آلية التظلم منها، وفقًا لأحكام المواد من 208 مكررًا (أ) إلى 208 مكررًا (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية.

وألزمت المادة (18 مكررًا) الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي أو بناءً على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

وأوجبت المادة (18 مكررًا1) استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها- المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، في الغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها، والآثار المترتبة على ذلك، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

ونظمت المادة (18 مكررا 2) رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

وأجازت المادة (18مكررا 3) للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

المادة الرابعة: أضافت تلك المادة عبارة "والجرائم الأصلية المرتبطة" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في المادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، اتساقًا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة الخامسة: جاءت هذه المادة بحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، بعد ما خصص نصًا مستقلًا لهذه العقوبة.

المادة السادسة: وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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