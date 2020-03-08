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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيل الغاز الطبيعي لـ1360 أسرة خلال فبراير ببني سويف

الأحد 08/مارس/2020 - 02:45 م
توصيل الغاز
توصيل الغاز
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على أهمية المتابعة المستمرة لملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، ورفع مستوى معيشته.

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير شركة وادي النيل للغاز بشأن موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر فبراير الماضي والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.

وقال محافظ بنى سويف إنه بحسب التقرير فقد تم توصيل الخدمة لعدد 1361عميلا منزليا جديدًا خلال فبراير 2020 ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 3857 مشتركًا وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للعملاء المنزليين، الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة إلى 169 ألفا و949 مشتركا.

وتبين من التقرير أنه يجرى تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل، وتنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومشروعات توصيل الغاز بمركزي: الواسطى، الفشن بجانب قريتي الشناوية بناصر والفنت بالفشن والبدء في أعمال مشروع توصيل الخدمة لمدينتي سمسطا وببا، وقريتي الدوية والزرابي بمركز بني سويف.

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