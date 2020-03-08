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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بسبب تأخر عرض فستان.. مشادة بين راندا البحيرى ومحاسن حرزالله

الأحد 08/مارس/2020 - 02:45 م
راندا البحيري
راندا البحيري
أمير محمد خالد
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تغيبت الفنانة راندا البحيري عن الظهور في عرض أزياء المصممة الجزائرية محاسن حرزالله، التي كان من المفترض أن تشارك به بأحد فساتين الزفاف التي تعود للتراث الجزائري، وتم اختيارها خصيصًا للظهور به خلال فعاليات عروض أزياء "إنترناشونال فاشون أوورد" في موسمه السابع، والذي شارك فيه العديد من المصممين العرب.

وعلمت "الدستور" أن سبب عدم ظهور راندا البحيري رغم ارتدائها الفستان وجاهزيتها هو تأخرها في غرفتها الخاصة بالفندق الذي كان يقام فيه عرض الأزياء ووصولها متأخرة، مما أضاع عليها وعلي مصممة الأزياء محاسن حرزالله فرصة عرض الفستان، وحدثت مشادة كلامية بين مصممة الأزياء الجزائرية وراندا بسبب تأخرها عن الظهور.

يشار إلى أنه أقيم أمس، الموسم السابع من "إنترناشونال فاشون شو" بأحد الفنادق الكبرى المطلة علي النيل، بمشاركة مصممين أزياء عرب من الجزائر، والإمارات، واليمن، والمغرب، وتم تكريم الفنان محمد رمضان بجائزة ملك الأناقة للرجال العرب وتسلمها بنفسه.

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