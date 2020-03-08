«مدبولى»: نظام ميسّر لإجراء «تحليل كورونا» من الأربعاء المقبل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف حالة التكدس التي شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا الجديد للراغبين من المصريين العاملين في البلدان التي تشترط إجراء التحليل.وجاء الاتصال الهاتفي بناء على تلقي منظومة الشكاوى الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العديد من الشكاى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من إجراء هذا التحليل نتيجة التكدس.واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على الإعلان عن آليات جديدة، ونظام ميسر، يطبق من الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" بسهولة ويسر، بالنظر إلى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويسهم في تيسير أمورهم.وناشد رئيس الوزراء المواطنين الراغبين في إجراء التحليل بعدم التكدس، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق آلية واضحة تتيح إتمام التحاليل بسهولة ويسر، ودون زحام.