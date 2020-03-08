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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استشهاد جنديين جزائريين إثر انفجار لغم شمالي البلاد

الأحد 08/مارس/2020 - 02:40 م
استشهاد جنديين
استشهاد جنديين
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، استشهاد جنديين جراء انفجار لغم خلال عملية بحث وتمشيط بولاية الشلف (شمال).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه خلال عملية بحث وتمشيط، نفذها الجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بولاية الشلف، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، استُشهد، أمس، عسكريان برتبة عريف متعاقد، هما بلال بوسكاية وباديس نواصرية.

وأضاف البيان أن اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما، مؤكدا أن الجيش الجزائري سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

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