فى اليوم العالمى للمرأة 2020.. مكسيم خليل: «عيد شريكنا»

وجه الفنان السوري مكسيم خليل، رسالة إلى النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، من خلال حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب مكسيم خليل: "اليوم عيد شريكنا بهي الحياة.. يلي من دونه ما بتكتمل ولا بتكمّل الحياة، كل الحب والاحترام لكل امرأة بتعرف قيمة وجودها بهاد الكون ونحنا ما بدنا شي بدنا بس الرضى، يالله يا شباب لا تتأخروا بالبوستات اليوم الوضع عالكوكب مو لقيان".يذكر أن آخر أعمال الفنان السوري مكسيم خليل، مسلسل "صانع الأحلام"، الذي شارك في بطولته أروى جودة، طوني عيسى، جيسي عبدو، جهاد سعد، إيلي متري، رنا ريشه، ساندي فرح حكيم، نتاشا شوفاني، نتاشا خضرو، شادي مقرش، وزهير العمر، ومن تأليف هاني نقشبندي وبشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز، والمسلسل مزج بين الحقائق العلمية والروحانية.